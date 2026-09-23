Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. "Търсим 4-ти за белот!" Българската класика прави своя голям дебют в efbet.com на 25 септември

"Търсим 4-ти за белот!" Българската класика прави своя голям дебют в efbet.com на 25 септември

  • 23 сеп 2026 | 12:36
  • 220
  • 0
"Търсим 4-ти за белот!" Българската класика прави своя голям дебют в efbet.com на 25 септември

Специален стартов турнир с атрактивни награди отбелязва официалното стъпване на любимата игра на карти в платформата.

Най-популярната българска игра на карти – белотът – официално пристига в семейството на efbet.com на 25 септември (петък) точно в 10:00 ч. Онлайн операторът подготвя истинско шоу за любителите на стратегията и добрите анонси, като стартира преживяването директно с първия Голям Белот Турнир.

Под слогана „Търсим 4-ти за белот!“,efbet кани всички майстори на картите да заемат своите места на виртуалната маса. Дебютът на играта няма да бъде просто премиера, а мащабна турнирна надпревара с брутални награди и изненади за най-добрите играчи.

От 10:00 ч. на 25 септември платформата отваря врати за първите турнирни битки. Играчите ще имат възможността да премерят сили, да покажат майсторство в наддаването и разиграванията и да се борят за челните места в първото по рода си белот състезание в сайта.

„Белотът е не просто игра, а социална и културна феноменална класика за България. Радваме се, че можем да предложим на нашите потребители модерна, бърза и сигурна платформа за любимата им игра, гарнирана с голяма турнирна емоция още от първия ден“, споделят от екипа на efbet.

За efbet:

efbet е първият лицензиран онлайн оператор за залагания в България, предлагащ широк спектър от спортни залози, казино игри и интерактивни развлечения. Компанията постоянно обновява портфолиото си от продукти, за да предоставя на своите клиенти първокласно изживяване в сигурна среда.

Хазартът носи риск от развиване на зависимост.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Седем български състезатели ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия

Седем български състезатели ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия

  • 22 сеп 2026 | 09:21
  • 1379
  • 0
Радостин Керязов е новият председател на Фондация “Енчо Керязов“

Радостин Керязов е новият председател на Фондация “Енчо Керязов“

  • 21 сеп 2026 | 18:34
  • 7987
  • 3
България с победи над Израел и Украйна в шестия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

България с победи над Израел и Украйна в шестия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

  • 21 сеп 2026 | 18:27
  • 10073
  • 2
Рим иска лятна олимпиада

Рим иска лятна олимпиада

  • 21 сеп 2026 | 15:34
  • 986
  • 0
Весела Лечева е гост на 20-ите Азиатски игри в Нагоя

Весела Лечева е гост на 20-ите Азиатски игри в Нагоя

  • 21 сеп 2026 | 13:45
  • 635
  • 0
Плевенските деца ще имат възможност да открият своя спорт на 24 септември

Плевенските деца ще имат възможност да открият своя спорт на 24 септември

  • 21 сеп 2026 | 11:53
  • 793
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 4286
  • 2
Време е за жребия за Купата на България

Време е за жребия за Купата на България

  • 23 сеп 2026 | 10:00
  • 8695
  • 4
Левски вади сериозна сума за нападател

Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
  • 27840
  • 43
Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

  • 23 сеп 2026 | 10:27
  • 3527
  • 1
В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 09:36
  • 6239
  • 6
Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

  • 22 сеп 2026 | 21:46
  • 20442
  • 57