"Търсим 4-ти за белот!" Българската класика прави своя голям дебют в efbet.com на 25 септември

Специален стартов турнир с атрактивни награди отбелязва официалното стъпване на любимата игра на карти в платформата.

Най-популярната българска игра на карти – белотът – официално пристига в семейството на efbet.com на 25 септември (петък) точно в 10:00 ч. Онлайн операторът подготвя истинско шоу за любителите на стратегията и добрите анонси, като стартира преживяването директно с първия Голям Белот Турнир.

Под слогана „Търсим 4-ти за белот!“,efbet кани всички майстори на картите да заемат своите места на виртуалната маса. Дебютът на играта няма да бъде просто премиера, а мащабна турнирна надпревара с брутални награди и изненади за най-добрите играчи.

От 10:00 ч. на 25 септември платформата отваря врати за първите турнирни битки. Играчите ще имат възможността да премерят сили, да покажат майсторство в наддаването и разиграванията и да се борят за челните места в първото по рода си белот състезание в сайта.

„Белотът е не просто игра, а социална и културна феноменална класика за България. Радваме се, че можем да предложим на нашите потребители модерна, бърза и сигурна платформа за любимата им игра, гарнирана с голяма турнирна емоция още от първия ден“, споделят от екипа на efbet.

За efbet:

efbet е първият лицензиран онлайн оператор за залагания в България, предлагащ широк спектър от спортни залози, казино игри и интерактивни развлечения. Компанията постоянно обновява портфолиото си от продукти, за да предоставя на своите клиенти първокласно изживяване в сигурна среда.



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