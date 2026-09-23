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Енчо Керязов даде старт на Европейската седмица на спорта пред Народния театър "Иван Вазов" в София

  • 23 сеп 2026 | 20:42
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Енчо Керязов даде старт на Европейската седмица на спорта пред Народния театър "Иван Вазов" в София

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов даде старт на Европейската седмица на спорта #BeActive 2026 пред Народния театър „Иван Вазов“ в София.

В рамките на събитието се проведе #BeActive изложение за здравословен начин на живот, което даде възможност на посетителите да се включат в спортни демонстрации, тренировки, предизвикателства и здравни инициативи. В програмата бяха включени йога, пилатес, таекуондо, стрийт фитнес и спортни танци, здравна алея, както и образователни и семейни активности.

„Спортът и здравето вървят ръка за ръка. За нас е важно колкото се може повече хора да припознаят спорта и да продължат да бъдат активни и след края на Европейската седмица на спорта. Нашата цел през тези дни е да им дадем възможност да изпитат радостта от движението. Не е важно всеки да избере професионалния спорт. Важно е да бъдем активни, защото здравите деца са основата на една силна България“, заяви министър Керязов.

В откриването се включиха олимпийските шампиони Стойка Кръстева, Ивет Горанова и Армен Назарян, олимпийският медалист Йордан Йовчев, ансамбълът по художествена гимнастика, паралимпийката Стела Енева, лекоатлетката Виктория Ангелова и плувецът Цанко Цанков.

„Благодаря на посланиците на Европейската седмица на спорта, които застават зад инициативата и дават личен пример на младите хора. Техният път доказва, че когато имаш мечта, вярваш в нея и я следваш с постоянство, можеш да постигнеш успех“, каза още министър Керязов.

Европейската седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, стартирала през 2015 г. От същата година Министерството на младежта и спорта организира инициативата в България като национален координатор. Кампанията е насочена към насърчаване на спорта и физическата активност за всички, независимо от възрастта, пола, произхода, способностите или нивото на физическа подготовка.

Сред гостите на събитието бяха министърът на здравеопазването Катя Ивкова, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Тервел Пенков, заместник-председателят на Българския олимпийски комитет Слави Бинев, народни представители и спортни ръководители.

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