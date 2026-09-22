Седем български състезатели ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия

Седем български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в хърватския град Доня Стубица. Надпреварата ще се проведе от 24 до 27 септември.

В състава влизат Димитър Янакиев, Илиян Стойнов, Мартин Стратиев, Цветан Иванов, Денис Маринов, Гергана Павлова и Рая Пашова, които ще играят на единично и на двойки.

Стратиев, Иванов и Маринов ще започнат от квалификациите.

Димитър Янакиев е номер 3 в основната схема и в първия кръг ще играе срещу Артур Татранов (Франция), а Илиян Стойнов е номер 6 и стартира срещу Лени Юбер (Франция).

При жените Гергана Павлова е водачката в схемата и първата й съперничка ще бъде Нила Ленгю Те (Франция).

На двойки Павлова и Пашова са номер 3 и ще започнат директно от втория кръг.

Тимът ще бъде воден от старши треньорът на националния отбор Петя Неделчева-Хранова.

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