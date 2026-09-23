Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Берлин смята да оттегли кандидатурата си за домакинство на Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 година

Берлин смята да оттегли кандидатурата си за домакинство на Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 година

  • 23 сеп 2026 | 22:27
  • 462
  • 0
Берлин смята да оттегли кандидатурата си за домакинство на Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 година

Германската столица Берлин заяви намерението си да оттегли кандидатурата си за домакинство на летните Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 години. Това предаде обществената телевизия RBB, като по този начин ще остави спора между Мюнхен и Кьолн, а решението Германският олимпийски комитет ще вземе в събота.

Берлин не отговори веднага за решението си, но за утре е обявена пресконференция, на която ще присъства и кметът на града - консерваторът Кай Вагнер.

Първоначално Берлин бе сред кандидатите, заедно с Мюнхен, Кьолн и Хамбург. Хамбург обаче се оттегли, след като се допита до гражданите, които изразиха негативно становище в края на месец май.

Берлин не проведе консултация, но Общинският съвет се промени, като представителката на левицата Елиф Ералп заяви, че не подкрепя олимпийската кандидатура.

Във вторник Комисията по оценяването проучи трите досиета е даде оценка от 74,66 точки от 100 на Берлин, 85,02 на Кьолн и 87,03 на Мюнхен.

Германия е организирала Олимпийски игри три пъти - през зимата на 1936 година в Гармиш-Партенкирхен, през лятото в Берлин през 1936 и в Мюнхен през 1972.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

"Търсим 4-ти за белот!" Българската класика прави своя голям дебют в efbet.com на 25 септември

"Търсим 4-ти за белот!" Българската класика прави своя голям дебют в efbet.com на 25 септември

  • 23 сеп 2026 | 12:36
  • 1030
  • 1
Весела Лечева разговаря с президента на Олимпийския съвет на Азия

Весела Лечева разговаря с президента на Олимпийския съвет на Азия

  • 23 сеп 2026 | 10:55
  • 850
  • 0
Седем български състезатели ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия

Седем български състезатели ще участват на турнир по бадминтон в Хърватия

  • 22 сеп 2026 | 09:21
  • 1399
  • 0
Радостин Керязов е новият председател на Фондация “Енчо Керязов“

Радостин Керязов е новият председател на Фондация “Енчо Керязов“

  • 21 сеп 2026 | 18:34
  • 8644
  • 4
България с победи над Израел и Украйна в шестия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

България с победи над Израел и Украйна в шестия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

  • 21 сеп 2026 | 18:27
  • 10220
  • 3
Рим иска лятна олимпиада

Рим иска лятна олимпиада

  • 21 сеп 2026 | 15:34
  • 1006
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 35491
  • 109
По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

  • 23 сеп 2026 | 18:11
  • 14467
  • 15
Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

  • 23 сеп 2026 | 13:05
  • 54415
  • 169
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 25364
  • 47
Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

  • 23 сеп 2026 | 16:20
  • 9639
  • 24
Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 13436
  • 10