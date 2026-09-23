Берлин смята да оттегли кандидатурата си за домакинство на Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 година

Германската столица Берлин заяви намерението си да оттегли кандидатурата си за домакинство на летните Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2044 години. Това предаде обществената телевизия RBB, като по този начин ще остави спора между Мюнхен и Кьолн, а решението Германският олимпийски комитет ще вземе в събота.

Берлин не отговори веднага за решението си, но за утре е обявена пресконференция, на която ще присъства и кметът на града - консерваторът Кай Вагнер.

Първоначално Берлин бе сред кандидатите, заедно с Мюнхен, Кьолн и Хамбург. Хамбург обаче се оттегли, след като се допита до гражданите, които изразиха негативно становище в края на месец май.

Берлин не проведе консултация, но Общинският съвет се промени, като представителката на левицата Елиф Ералп заяви, че не подкрепя олимпийската кандидатура.

Във вторник Комисията по оценяването проучи трите досиета е даде оценка от 74,66 точки от 100 на Берлин, 85,02 на Кьолн и 87,03 на Мюнхен.

Германия е организирала Олимпийски игри три пъти - през зимата на 1936 година в Гармиш-Партенкирхен, през лятото в Берлин през 1936 и в Мюнхен през 1972.

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