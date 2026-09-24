Естебан Окон потвърди статута си на "свободен агент" във Формула 1

Естебан Окон обяви, че е „свободен агент“ за сезон 2027 във Формула 1, докато съмненията относно бъдещето му в отбора на Хаас се засилват.

Окон се присъедини към американския тим миналата година и се радваше на позитивен старт, постигайки пето място в Гран При на Китай. Сезон 2026 обаче се оказа труден период за Окон и Хаас, като французинът успя да влезе в топ 10 само два пъти в проведените до момента 14 кръга.

Напоследък се засилиха спекулациите, че Окон може да напусне Хаас преди сезон 2027. За основен фаворит за мястото на французина се смята настоящият претендент за титлата във Формула 2 Рафаел Камара, който ще си партнира с Оливър Беарман.

„В момента определено съм свободен агент за следващата година. Има неща, които се обсъждат и са извън моя контрол“, заяви Окон пред медии преди уикенда за Гран При на Азербайджан.



„Има определени теми, които не зависят от мен. Така че ще продължа да давам всичко от себе си до края на годината и ще видим как ще се развият нещата“, добави френският състезател.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

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Снимки: Gettyimages