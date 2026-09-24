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  3. Индия получи първо домакинство на световно първенство по колоездене

Индия получи първо домакинство на световно първенство по колоездене

  • 24 сеп 2026 | 09:59
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Индия получи първо домакинство на световно първенство по колоездене

Индийският град Пуне ще бъде домакин на световното първенство по шосейно колоездене през 2032 година, съобщи Международният колоездачен съюз (UCI).

Решението бе взето по време на Конгреса на централата, който се провежда в Монреал.

За Индия това ще бъде първо домакинство на световно първенство по колоездене, а това ще бъде и едва четвъртият случай, в който страна от Азия ще приеме такъв форум. Въпреки че световните първенства се провеждат от 1921 година, до момента те са били на територията на Азия единствено през 1990 година в японския град Уцуномия, през 2016 година в катарската столица Доха и ще бъдат там през 2028 година за шампионата в Абу Даби в Обединените арабски емирства.

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