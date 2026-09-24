Над 400 състезатели ще превърнат Ямбол в столица на спортните танци

Ямбол ще събере елита на спортните танци на 26 и 27 септември. Обновената спортна зала „Диана“ ще бъде домакин на втората част от Държавното първенство по спортни танци и на юбилейното 15-о издание на международния турнир “Диана Къп”.

Очаква се общият брой на участниците в двете престижни състезания да надхвърли 400, съобщи председателят на Българската федерация на клубовете по спортни танци Георги Найденов.

В продължение на два дни публиката ще има възможност да наблюдава майсторството и грацията на водещи танцови двойки, които ще се състезават за отличията в различните възрастови групи и категории.

Държавното първенство ще определи новите шампиони и призьори на България. Най-добре представилите се състезатели ще получат правото да представят страната ни на предстоящите световни и европейски първенства в Сан Марино, Шладминг и Талин.

Провеждането на двете надпревари в обновената зала „Диана“ утвърждава Ямбол като предпочитан домакин на значими национални и международни спортни събития.

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