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Хамилтън за по-късите състезания догодина: Няма никакъв смисъл

  • 24 сеп 2026 | 09:23
  • 2020
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Люис Хамилтън се обяви против решението на Формула 1 да намали състезателните дистанции през 2027 година, като заяви, че това „няма абсолютно никакъв смисъл“ и че надпреварите всъщност трябва да бъдат удължени, а не скъсени.

Комисията за Формула 1 одобри намаляването на стандартната състезателна дистанция от 305 на 290 километра, като засега не е ясно дали промяната ще важи само за сезон 2027, или ще остане за постоянно. Решението подлежи на окончателно ратифициране от Световния съвет за моторни спортове на ФИА.

Формула 1 потвърди по-късите състезания през 2027 година
Формула 1 потвърди по-късите състезания през 2027 година

„Не знам почти нищо по въпроса, нито какви са причините, които стоят зад това. Мисля, че състезанията трябва да са по-дълги, защото физически са по-лесни от всякога. Така че скъсяването им според мен няма особен смисъл. Ако се замислите за този уикенд, разполагаме със смеси С3, С4 и С5, които на практика могат да изкарат цялата дистанция.

„Имаме много състезания, в които се прави само едно спиране в бокса. Това не е особено предизвикателно. Предизвикателство е, но те правят гуми, които изглежда издържат все по-дълго. Така че за мен е имало много състезания, в които ми се е искало да имаме повече обиколки. Аз бих поискал точно обратното – по-дълги състезания, честно казано“, коментира Хамилтън преди старта на уикенда за Гран При на Азербайджан.

„Това би трябвало да е спорт, който е най-натоварващ физически и психически, а има някои състезания, които са просто толкова горещи, че си на ръба на възможностите си. Например в Сингапур е невероятно горещо и изискващо. В Малайзия тази година ще бъде лудост.

„Но точно там мисля, че искаш да видиш атлети на ръба на силите си, които тласкат телата си напред, разширяват границите и вдигат летвата. Скъсяването на състезанията няма абсолютно никакъв смисъл за мен“, добави седемкратният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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