Зверев отговори на Алкарас: Когато си глупав, това помага!

Александър Зверев "наследи" Карлос Алкарас на трона в Ню Йорк. Германецът победи представителя на домакините във финала на US Open, но след последната точка Саша не осъзна, че мачът е приключил. Едва след реакцията на екипа си и публиката, той разбра, че е станал шампион. В разговор с испанеца,Зверев даде необичаен отговор за празнуването на титлата си на последния за годината турнир от Големия шлем.

- Гледах от вкъщи, не ми беше ясно... Какво точно се случи, за какво мислеше – попита го Алкарас, когато се срещнаха на тренировка преди началото на "Лейвър Къп" в Лондон.



Германецът отговори със самоирония.



"Нищо не ми беше в главата. Когато си глупав, това помага", каза Саша.

Испанецът реагира бързо: "Не, не, не. Полезно е да не знаеш резултата в решаващия сет…"



Зверев призна, че точно това е бил случаят.



"Да, мислех, че резултатът е 4:1, ако знаех, че е 5:2, щях да съм много нервен", отговори той.

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