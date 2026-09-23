Янева с нова победа в Пловдив, Денчева пропусна три мачбола и отпадна

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" и първа ракета на България в тениса Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от категория W50 в Пловдив, който се провежда на кортовете на ТК "Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

19-годишната пловидчанка, която е водачка в схемата, надигра Марго Марке (Белгия) с 6:3, 6:3 за час и 22 минути на корта.

Янева поведе с 3:0 в първия сет, но допусна съперничката ѝ да върне ранния пробив. След размяна на по още един брейк, българката проби отново и след това сервира успешно за водачеството в общия резултат.

Във втората част двете си размениха пробиви, но Янева успя да спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3, за да си осигури място във втория кръг, където ще се изправи срещу Лаура Маир (Италия).

Втората ракета на страната Росица Денчева, която е поставена под номер 2 в основната схема, бе близо до обрат срещу Алесандра Мацола (Италия), но отстъпи с 1:6, 6:4, 6:7(5) за два часа и 11 минути.

Денчева изигра неубедителен първи сет, но в остатъка от срещата намери обичайната си форма. Във втората част двете си размениха по три пробива, а българката успя да добави и четвърти, с който си осигури равенството в общия резултат.

Третият сет започна силно за втората ракета на България, която спечели пет поредни гейма, но при 5:2 пропусна три мачбола на собствен сервис. Това като че ли я разколеба и Росица позволи на съперничката си да изравни резултата и да вкара мача в решителен тайбрек. В него българката изостана с 1:4 точки, успя да изравни за 4:4, но в крайна сметка загуби с 5:7.

В два мача с изцяло българско участие поставената под номер 7 националка Лидия Енчева ще играе срещу Ива Иванова, а Юлия Стаматова ще срещне бронзовата медалистка от Европейското първенство до 18 години Валерия Гърневска.

В надпреварата на двойки българките Ралица Александрова и Валерия Гърневска ще се изправят срещу четвъртите поставени представителки на Швеция - Кайса Хенеман и Нели Валберг, докато сестрите Лиа и Алекса Каратанчеви ще започнат срещу Марго Маке (Белгия) и Сара ван Емст (Нидерландия).

Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнир в Пазарджик.

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