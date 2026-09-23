Александър Донски достигна до четвъртфиналите на двойки в Сен Тропе

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Сен Тропе (Франция) с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Пиечонка (Полша) победиха Николас Бариентос (Колумбия) и Ярно Янс (Нидерландия) със 7:6, 6:3 за час и 26 минути.

Първият сет премина без пробиви и беше решен в тайбрек, в който Донски и Пиечонка изостанаха с 1:3, но спечелиха шест поредни точки, за да поведат в общия резултат. Във втората част тандемът на българина поведе с 3:0 след брейк във втория гейм и не допуснаха опонентите им да отвърнат до края.

Следващите съперници на Александър Донски и Филип Пиечонка ще бъдат победителите от срещата между дуетите Даниел Кукиерман (Израел)/Фернандо Ромболи (Бразилия) и Филип Дуда (Чехия)/Стефан Латинович (Сърбия).

С тази победа българинът заработи 25 точки за ранглистата на АТР на двойки, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 81-во място, както и 920 евро от наградния фонд на надпреварата.

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