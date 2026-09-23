Жалгирис с рекорден бюджет и големи амбиции в Евролигата

Жалгирис започва новия сезон с рекорден бюджет и сериозни амбиции за пробив сред водещите отбори в Евролигата.

След изключително успешна финансова година ръководството на клуба от Каунас представи план за сезон 2026/27 на стойност 28,8 милиона евро. От тях 19,7 милиона евро са предвидени за заплати на играчите и треньорския щаб – значително увеличение спрямо предходната кампания.

Клубът очаква приходи от 26,8 милиона евро през редовния сезон, без да се включват евентуални постъпления от участие в плейофите.

За сравнение, през сезон 2025/26 разходите на Жалгирис възлизат на 24,8 милиона евро, от които 14,5 милиона са били за заплати. Приходите също надминават първоначалните прогнози – вместо очакваните 18,8 милиона евро, клубът отчита 24 милиона евро.

Увеличеният бюджет вече намери отражение и в селекцията. "Зелено-белите" направиха сериозна заявка на трансферния пазар с привличането на редица утвърдени имена, начело с Йонас Валанчунас. Литовският център и местен любимец се завръща в Каунас след дългогодишна кариера в НБА.

Към него се присъединиха и Стърлинг Браун и Карсън Едуардс, които добавят допълнителна офанзивна мощ към състава.

С рекорден бюджет и амбициозна селекция Жалгирис ясно показва намерението си да се утвърди сред претендентите за челните позиции в Евролигата.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago