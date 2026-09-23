Олимпиакос и Везенков потеглят за титла №5 в Европа

Утре (24 септември) се дава начало на сезон 2026/2027 на Евролигата - най-престижното, най-популярно и най-трудно за печелене баскетболно състезание на Стария континент. Това ще бъде 26-ото поредно издание на надпреварата в този ѝ вариант, като редовният сезон от 38 кръга ще приключи официално на 16 април 2027 г.

Гръцкият Олимпиакос, в чийто редици блести българският национал Александър Везенков, ще направи всичко по силите си, за да защити трофея. През пролетта “червено-белите” взеха титлата за четвърти път в своята история, правейки го за първи път от 2013 г. насам. С водещ принос за успеха бе и Александър Везенков, който за втори път в кариерата си бе избран за MVP (Най-полезен играч) на турнира.

Според букмейкър №1 за онлайн залози у нас, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан, Олимпиакос е водещ фаворит за трофея и през този сезон, но с равни шансове с друг гръцки тим - Панатинайкос. Топ 5 на фаворитите в Евролигата се допълва от отборите на Фенербахче, Реал Мадрид и Апоел Тел Авив.

Олимпиакос

Сезон 2025/2026 бе изключително успешен за Олимпиакос - както на домашна, така и на европейска сцена. Воденият от Йоргос Барцокас отбор не само спечели Евролигата, но взе за 16-и път и титлата в Гърция, вземайки превес над големия си съперник Панатинайкос.

Самото сърце на Олимпиакос е 31-годишният българин Александър Везенков, който през 2024 г. се завърна в тима след едногодишен престой в НБА със Сакраменто Кингс. Изключвайки този кратък период зад Океана, Везенков е част от “червено-белите” от 2018 г. насам, където премина от състава на Барселона. Във визитката си Сашо има вече две отличия MVP от Евролигата - през 2023 и 2026 г., като четири пъти той е бил избиран и за Най-полезен играч в гръцкото първенство.

А архитектът на успехите на Олимпиакос обаче е наставникът Йоргос Барцокас. 61-годишният специалист е начело на тима от 2020 г. насам, като за него това е втори престой в клуба. С днешна дата Барцокас е двукратен шампион в Евролигата, четирикратен победител в гръцкото първенство и трикратен носител на Купата на страната. Три пъти Йоргос Барцокас е бил избиран за треньор №1 на Евролигата - през 2013, 2022 и 2023 г.

Спокойно може да се каже, че Йоргос Барцокас е определян за един от най-класните треньори в Европа към конкретния момент. Феновете често използват термина “Барцокас бол” (Bartzokas Ball) за играта на неговия отбор, описвайки една от най-прогресивните и разпознаваеми баскетболни философии на континента.

В нейната основа заляга светкавичното движение на топката, пълното себеотрицание в атака и непрекъснатото търсене на оптимална позиция без зависимост от индивидуалните изпълнения. Играчите са наставлявани да не задържат топката в ръцете си, а стриктно да търсят така наречения “екстра пас” - съзнателно отказване от добра възможност за стрелба в полза на съотборник, който се намира в перфектна позиция.

Какво промени Олимпиакос през това лято?

Като действащ шампион на Гърция и Европа, Олимпиакос не се нуждае от революция, а еволюция. В този ред на мисли, Йоргос Барцокас направи малки, но важни промени в своя състав, за да усили шансовете на отбора си за защита на спечелените трофеи.

Една от позициите, където Барцокас подсили своя тим, е позицията на гарда. Там Олимпиакос привлече последно играещия за Валенсия доминиканец Жан Монтеро, който през тази година спечели няколко важни индивидуални приза - MVP на плейофите на Евролигата и за изгряваща звезда. Монтеро се представи блестящо през сезон 2025/2026, а привличането му със сигурност придава още повече блясък на Олимпиакос.

Освен с Монтеро, гръцкият гранд подписа и с притежаващия български паспорт американец Коди Милър-Макинтайър. 32-годишният гард акостира в Пирея от състава на Цървена звезда, а освен с него Олимпиакос парафира контракт и с крилото Мбайе Ндиайе. 27-годишният сенегалец пристига в Гърция от френския АСВЕЛ, като се очаква той да придаде допълнителна дълбочина на европейския клубен шампион.

В същото време Пирея напуснаха дългогодишни фигури от основното ядро като Томас Уокъп, Шакийл Макисик и Алек Питърс, които потърсиха ново развитие на кариерата си. По този начин Йоргос Барцокас разчита на свежата кръв, за да запази глада за успехи в съблекалнята на Олимпиакос, разделяйки се с играчи, които вече са спечелили всичко с отбора.

“Българското” лято на Сашо Везенков

Голямата звезда на Олимпиакос Александър Везенков имаше лято, тясно свързано с родината му България. Сашо дори посети един от европейските мачове на футболния ЦСКА, гледайки от трибуните реванша с Макаби Тел Авив, класирал “червените” за плейофите на Лига Европа.

След срещата Везенков сподели, че е останал впечатлен от драматичния развой на сблъсъка, а преди мача е имал възможността и да поговори лично с друг велик български спортист - Христо Стоичков.

Кулминацията на лятото му обаче бе завръщането му в националния отбор на България за квалификационните мачове за ЕвроБаскет. Везенков облече отново националния потник и предвожда тима за постигането на важна победа над Румъния на старта на предварителните квалификации. Съвсем очаквано, асът бе над всички останали на паркета, отбелязвайки 36 точки и завършвайки с 9 борби и 6 асистенции.

Олимпиакос и Александър Везенков стартират авантюрата си в сезон 2026/2027 на Евролигата. На 24 септември (четвъртък) действащият шампион ще гостува на испанския Баскония в среща от първи кръг на редовния сезон. Мачът ще стартира в 21:30 часа българско време, а според коефициентите на родния букмейкър №1, Олимпиакос е абсолютен фаворит за спечелване на мача.

Букмейкър №1 на България напомня, че онлайн спортните залози са само за пълнолетни лица и че трябва да се практикуват с повишено внимание.

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Снимки: Imago