17-годишният Теодор Марков триумфира при мъжете професионалисти на ADCC Сърбия

17-годишният Теодор Марков записа пореден забележителен успех на международната граплинг сцена. Състезателят на столичния клуб Pitbulls MatSide стана шампион на турнира ADCC Сърбия за мъже.

Той триумфира в категория до 83 мъже професионалисти, превръщайки се в най-младият шампион в елитната дивизия. Миналата година на същия турнир Марков спечели злато при юношите.

“Теодор Марков е единственият младеж на 17 години, което е печелило ADСС България и сега АDCC Сърбия в дивизия професионалисти. Обикновено най-младите състезатели, които постигат това, са от 26-27 години нагоре. Така че Теодор е истински феномен”, заяви за Sportal.bg Емил Казаков, един от пионерите на ММА като спорт в България, главен треньор и основател на Pitbulls MatSide.

Припомняме, че в края на август Теодор Марков завоюва две титили на международния турнир ADCC Black Sea Open в Бургас. Там обещаващият талант доминира в категория до 88 кг при мъжете и триумфира в абсолютната категория.

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