Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Руските гимнастици без знаме и химн на Световното

Руските гимнастици без знаме и химн на Световното

  • 23 сеп 2026 | 12:46
  • 104
  • 0
Руските гимнастици без знаме и химн на Световното

Рускиje спортисти ще участват на Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам без националните си символи, съобщава ТАСС.

„Руските спортисти ще участват на Световното първенство под знамето на Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика) като част от преходен период“, обявиха от федерацията.

На Европейския шампионат по спортна гимнастика през август в Хърватия руснаците също се представиха без националното си знаме и химн.

На 27 юли Световната гимнастика призова да не се ограничават правата на руските спортисти, участващи в турнири под егидата на организацията, но подчерта, че могат да се правят изключения на някои състезания в случай на ограничения, наложени от властите на страната домакин.

Световното първенство в Ротердам ще се състои от 17 до 25 октомври. Първите три тима в отборните състезания за мъже и жени ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

България със съдия в спортната гимнастика на Азиатските игри в Япония

България със съдия в спортната гимнастика на Азиатските игри в Япония

  • 22 сеп 2026 | 14:31
  • 1298
  • 0
Вероятно три от съчетанията на Стилияна Николова за новия сезон ще бъдат нови

Вероятно три от съчетанията на Стилияна Николова за новия сезон ще бъдат нови

  • 22 сеп 2026 | 14:26
  • 1428
  • 0
Стилияна Николова: Беше труден сезон, но с хубав завършек

Стилияна Николова: Беше труден сезон, но с хубав завършек

  • 22 сеп 2026 | 13:23
  • 595
  • 0
България ще бъде представена от четирима състезатели на Световното по спортна акробатика в Пезаро

България ще бъде представена от четирима състезатели на Световното по спортна акробатика в Пезаро

  • 21 сеп 2026 | 18:00
  • 1759
  • 0
Сребро и бронз за България на Световното по акробатика

Сребро и бронз за България на Световното по акробатика

  • 21 сеп 2026 | 03:35
  • 712
  • 1
Даниел Трифонов и Йордан Александров шампиони на Световната купа в Унгария

Даниел Трифонов и Йордан Александров шампиони на Световната купа в Унгария

  • 20 сеп 2026 | 19:07
  • 1075
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 4290
  • 2
Време е за жребия за Купата на България

Време е за жребия за Купата на България

  • 23 сеп 2026 | 10:00
  • 8711
  • 4
Левски вади сериозна сума за нападател

Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
  • 27863
  • 46
Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

  • 23 сеп 2026 | 10:27
  • 3537
  • 1
В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

В Хърватия: Игор Йовичевич се завръща в Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 09:36
  • 6250
  • 6
Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

  • 22 сеп 2026 | 21:46
  • 20460
  • 58