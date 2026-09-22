Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. България със съдия в спортната гимнастика на Азиатските игри в Япония

България със съдия в спортната гимнастика на Азиатските игри в Япония

  • 22 сеп 2026 | 14:31
  • 520
  • 0
България със съдия в спортната гимнастика на Азиатските игри в Япония

България има представител сред международните съдии в спортната гимнастика на 20-ите Азиатски игри в Аичи-Нагоя, Япония. Това е Здравко Куртев - утвърден български специалист с дългогодишен опит на международния съдийски подиум. Азиатските игри се провеждат от 19 септември до 4 октомври и събират около 17 000 спортисти и официални лица от 45 държави. В програмата са включени 43 спорта и 469 дисциплини.

В спортната гимнастика състезанията са от 21 до 25 септември, с участието на 120 гимнастици от 25 държави - 60 мъже и 60 жени. Те ще се борят за 14 комплекта титли в отборното класиране, многобоя и финалите на отделните уреди. Съдийският екип включва 72 международни съдии.

Здравко Куртев е преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски“, треньор в България и председател на клуб „Гераниум“. Поканата му за Азиатските игри е отправена от Азиатския съюз по гимнастика, който му възложи отговорната задача да бъде част от съдийския екип на престижното състезание.

"Назначението е поредното признание за професионализма, съдийската компетентност и международния авторитет на българския специалист. Присъствието на Здравко Куртев в съдийския състав на Азиатските игри е и още един знак за признанието към българската спортна гимнастика и подготовката на нейните международни съдии", написаха от БФ Гимнастика в социалните мрежи.

снимка: Българска федерация по гимнастика

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Стилияна Николова: Беше труден сезон, но с хубав завършек

Стилияна Николова: Беше труден сезон, но с хубав завършек

  • 22 сеп 2026 | 13:23
  • 332
  • 0
България ще бъде представена от четирима състезатели на Световното по спортна акробатика в Пезаро

България ще бъде представена от четирима състезатели на Световното по спортна акробатика в Пезаро

  • 21 сеп 2026 | 18:00
  • 1682
  • 0
Сребро и бронз за българия на Световното по акробатика за юноши и девойки в Италия

Сребро и бронз за българия на Световното по акробатика за юноши и девойки в Италия

  • 21 сеп 2026 | 03:35
  • 671
  • 1
Даниел Трифонов със злато на на прескок, Йордан Александров е шампион на успоредка на СК в Унгария

Даниел Трифонов със злато на на прескок, Йордан Александров е шампион на успоредка на СК в Унгария

  • 20 сеп 2026 | 19:07
  • 1040
  • 1
Тройни батъли определиха Freestyle шампионите на Държавното по стрийт фитнес и калистеника

Тройни батъли определиха Freestyle шампионите на Държавното по стрийт фитнес и калистеника

  • 20 сеп 2026 | 13:19
  • 898
  • 4
Още три финала за България на Световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки

Още три финала за България на Световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки

  • 20 сеп 2026 | 04:28
  • 2997
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

  • 22 сеп 2026 | 13:08
  • 8818
  • 46
Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

  • 22 сеп 2026 | 09:38
  • 16911
  • 22
Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

  • 22 сеп 2026 | 15:12
  • 2517
  • 1
Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

  • 22 сеп 2026 | 09:12
  • 8974
  • 47
Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 34882
  • 101
Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 48043
  • 184