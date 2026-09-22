Треньорката Валентина Иванова заяви, че вероятно три от съчетанията на Стилияна Николова за новия сезон ще бъдат нови

Треньорката Валентина Иванова заяви, че вероятно три от четирите съчетанията на Стилияна Николова за новия сезон ще бъдат сменени. Днес тя получи наградата си за треньор номер 1 на месец август, след като възпитаничката й завоюва един златен, три сребърни медала на първенството на планетата във Франкфурт 2026, както и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

"За новия сезон обмисляме промяна в няколко от съчетанията на Стили. Вече имам идеи и сме в процес на избор на музика. Със сигурност ще сменим топката и бухалките. Лентата обаче ще я запазим за догодина. Сменихме я малко преди Европейското първенство, тя се харесва изключително много и пасва перфектно на стила на Стили. Топка и бухалки ще ги сменя 100%. Относно съчетанието с обръч, може би и него", каза Иванова на пресконференция.

“За мен е изключителна чест да бъда избрана за треньор на месеца за втори път. Всеки път, когато ми се обаждат с усмивка вдигам телефона, с вълнение, защото знам, че най-вероятно спортист на месеца ще бъде нашата Стилияна Николова. Поздравявам я за успеха още веднъж пред всички вас! Пътят, който извървяваме заедно, върви във възходяща линия и се надявам тази тенденция да продължи. Пожелавам ѝ занапред да бъде здрава, все така трудолюбива и да мечтае смело, за да сбъдва целите си", добави треньорката.

Стилияна Николова: Беше труден сезон, но с хубав завършек

"Искам специално да благодаря на целия ни екип, начело с президента на федерацията г-жа Илиана Раева, която беше неотлъчно до нас на Световното първенство. Това състезание е едно от най-трудните, тъй като напрежението в многобоя заради спечелването на олимпийските квоти беше огромно. Абсолютно всички гимнастички бяха отлично подготвени. Случайни неща обаче няма и смятам, че Стилияна абсолютно заслужено спечели квотата за България. Изключително горда съм, че това е първата квота за страната изобщо сред всички спортове за Игрите в Лос Анджелис", коментира Иванова.

"До края на тази година ни предстоят още няколко участия. Тя ще се състезава в изключително силната италианска Серия А, където са поканени най-добрите гимнастички от целия свят и отново ще премерим сили с основната ни конкуренция. Предстоят ни също участия в галаспектакли, както и Държавното клубно първенство на 7 ноември", допълни тя.

Иванова определи изминалия сезон като "доста сложен".

Погледнато от дистанцията на времето, изминалият сезон беше доста сложен. Знаете, че всяка година имаме и Европейско, и Световно първенство, с изключение на олимпийската година, когато има само Европейско. По сложност и тежест бих поставила това Световно първенство веднага след Олимпиадата. То е състезанието с най-много участници и фактът, че на него се раздаваха първите квоти, донесе допълнително напрежение. В щаба се опитвахме момичетата да не го усещат, но бяхме наясно с огромната отговорност и с очакванията на целия български народ. Казвам го от опит - един голям спортист трябва да умее да преодолява тези емоции и да надгражда над очакванията", завърши треньорката.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google