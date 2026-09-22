Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Block Out: Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Стилияна Николова: Беше труден сезон, но с хубав завършек

Стилияна Николова: Беше труден сезон, но с хубав завършек

  • 22 сеп 2026 | 13:23
  • 209
  • 0
Стилияна Николова: Беше труден сезон, но с хубав завършек

Световната вицешампионка в многобоя и шампионка на бухалки от Франкфурт 2026 Стилияна Николова определи този сезон като "тежък, но с хубав завършек". Освен отличията на шампионата в Германия, които включват още сребро на финала на лента, сребро с тима на България в отборната надпревара, както и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

"Световното първенство е едно изключително сложно състезание, което изисква много добра подготовка, не само физическа, но и психическа. Наистина се усещаше напрежението във въздуха, но ние бяхме подготвени. Нямаше какво повече да се свърши като работа в залата, така че това ни даваше едно спокойствие, че просто трябва да отида и да се създаде. свърша работата, както съм тренирала в залата. С опита също така се придобива много голяма увереност. Бих казала, че с всяка година се вижда как всички растем заедно повече и повече", каза Николова, която днес получи за шести път в кариерата си наградата за спортист номер 1 на месец август в анкетата на Пресклуб "България". Нейната треньорка Валентина Иванова също беше отличена от спортните журналисти.

"Смятам, че този сезон завърши много силно. За най-важните състезания бяхме най-подготвени, което беше една много добра преценка на треньорския щаб и като цяло за подготовката, за което благодаря. Имам пълно доверие на всички, които работят с мен и съм много щастлива, че имам възможността да работя с такива професионалисти. Със сигурност беше труден сезон, наложи се и промяна в съчетанията, променихме лентата точно преди Европейското, което смятам, че беше много правилно решение. Труден сезон, но с хубав завършек", добави гимнастичката.

В следващите два месеца тя ще участва на първенството на Италия, на международната гала Euskalgym в Испания и на Държавното клубно първенство у нас, което тя покани феновете да посетят.

"Това е едно много интересно състезание за хората, пък и за нас състезателите също. За жалост, миналата година не успях да взема участие, но тази година ще участвам. Много вълнуващо състезание и бих поканила всичките да го дадат така, защото наистина не е като останалите и оставаш заинтересован през цялото време", завърши Николова.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

България ще бъде представена от четирима състезатели на Световното по спортна акробатика в Пезаро

България ще бъде представена от четирима състезатели на Световното по спортна акробатика в Пезаро

  • 21 сеп 2026 | 18:00
  • 1664
  • 0
Сребро и бронз за българия на Световното по акробатика за юноши и девойки в Италия

Сребро и бронз за българия на Световното по акробатика за юноши и девойки в Италия

  • 21 сеп 2026 | 03:35
  • 667
  • 1
Даниел Трифонов със злато на на прескок, Йордан Александров е шампион на успоредка на СК в Унгария

Даниел Трифонов със злато на на прескок, Йордан Александров е шампион на успоредка на СК в Унгария

  • 20 сеп 2026 | 19:07
  • 1035
  • 1
Тройни батъли определиха Freestyle шампионите на Държавното по стрийт фитнес и калистеника

Тройни батъли определиха Freestyle шампионите на Държавното по стрийт фитнес и калистеника

  • 20 сеп 2026 | 13:19
  • 897
  • 4
Още три финала за България на Световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки

Още три финала за България на Световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки

  • 20 сеп 2026 | 04:28
  • 2995
  • 0
Илиана Раева откри международния турнир по художествена гимнастика „Тракия-Елит Къп“

Илиана Раева откри международния турнир по художествена гимнастика „Тракия-Елит Къп“

  • 20 сеп 2026 | 01:56
  • 1541
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

  • 22 сеп 2026 | 13:08
  • 3401
  • 11
Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

  • 22 сеп 2026 | 09:38
  • 13172
  • 22
Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 32081
  • 95
Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

  • 22 сеп 2026 | 09:12
  • 6993
  • 38
Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 46262
  • 183
Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

  • 21 сеп 2026 | 21:21
  • 25516
  • 23