Сребро и бронз за българия на Световното по акробатика за юноши и девойки в Италия

Българските състезатели спечелиха сребърен и бронзов медал на Световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки в Пезаро, Италия.

София Христова и Християна Юлиева заеха второто място в света при женските двойки във възраст 13-19 години. На финала на комбинираното съчетание те получиха резултат от 27.660 точки, с което заслужиха сребърните отличия.

На смесени двойки европейските шампиони от Люксембург 2025 Хасан Исмил и Симона Иванова спечелиха бронза при 12-18-годишните с 27.150 на финала на комбинираната програма.

Четвърто място зае женската двойка Моника Костадинова и Ивая Ванкова 12-18 години. Момичетата, които дебютираха на Световно първенство, бяха оценени на финала с 27.110.

Женската тройка Мириям Мехмедов/Петя Георгиева/Деница Пашалова във възраст 12-18 години се нареди на пета позиция с 27.300. В този състав те дебютират също на шампионат на планетата.

На двойки мъже 12-18 години Калоян Ангелов и Христомир Колев останаха осми на финала с 22.590.

Във възрастовата категория 13-19 години мъжката четворка Петър Тодоров/Георги Стоянов/Мартин Челебиев/Янко Киров, бронзови медалисти от Европейското първенство в Люксембург 2025, е на пето място с 27.920 точки.

През следващата седмица Пезаро ще бъде домакин на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени.

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