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Даниел Трифонов със злато на на прескок, Йордан Александров е шампион на успоредка на СК в Унгария

  • 20 сеп 2026 | 19:07
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Даниел Трифонов със злато на на прескок, Йордан Александров е шампион на успоредка на СК в Унгария

Даниел Трифонов спечели златен медал на финала на прескок, а Йордан Александров стана шампион на успоредка на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария.

Състезателят от Левски-Спартак, с личен треньор Илия Янев, получи за изпълнението на двата прескок а 14.016 точки (14.100 за първи опит и 13.933 за втори).

Втори и трети съответно са чехите Ондрей Кални с 13.899 точки и Йонас Данек с 13.799.

На финала на успоредка Йордан Александров изигра отлично съчетанието си и спечели първото място с 13.633 точки. Той изпревари едно от най-големите имена в съвременната спортна гимнастика - Олег Верняев (Украйна), който остана втори с 13.433 точки.

Верняев е олимпийски шампион на успоредка от Рио де Жанейро 2016, когато печели и сребро в многобоя. Украинецът е още световен шампион на успоредка от 2014-а и двукратен европейски шампион в многобоя от 2015 и 2017 година.

Трети се нареди Куентин Бранденбургер (Люксембург) с 13.366.

Така България завършва надпреварата с две титли и общо три отличия, след като Димитър Димитров взе сребро на финала на земя.

Страната участва с осем състезатели в надпреварата.

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