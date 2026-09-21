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България ще бъде представена от четирима състезатели на Световното по спортна акробатика в Пезаро

  • 21 сеп 2026 | 18:00
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България ще бъде представена от четирима състезатели на Световното по спортна акробатика в Пезаро

България ще бъде представена от четирима състезатели на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро (Италия) по-късно тази седмица. В категория смесени двойки ще участват Вилиана Костадинова/Кристиан Манолов и Ралица Кирова/ Пламен Янев. По-рано днес те отпътуваха за шампионата.

Костадинова и Кристиан Манолов за бронзови медали от Световна купа Бургас 2026. Те тренират заедно от пет години. Участвали са на две Европейски първенства, едно Световно и Световна купа. Националката е сестра на Мариела Костадинова, олимпийска шампионка на смесени двойки (с партньор Панайот Димитров) от третите Летни младежки олимпийски игри в Буенос Айрес 2018.

Кирова и Янев тренират заедно от пет години. Участвали са на две Европейски първенства, едно Световно и на Световните игри през 2025-а.

Личен треньор на двата дуета е Гергана Денева, а хореографи - Мариела Костадинова и Анна Мария Димитрова.

Българският съдия в тази категория ще бъде Даниела Велчева.

В неделя в Пезаро приключи Световното първенство за юноши и девойки до 12-18 и 13-19 години, където България завоюва сребърен и бронзов медал.

снимка: БФ Спортна акробатика

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