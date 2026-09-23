Хеттрик на Иван Бичовски донесе победа на ЦСКА над Ботев при U16

ЦСКА постигна драматична победа с 3:2 като гост на Ботев Пловдив в двубой от шестия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на футболния комплекс „Ботев 1912“ в Пловдив.

Големият герой за гостите бе Иван Бичовски, който отбеляза и трите им попадения. През миналия сезон нападателят носеше екипа на Ботев и бе избран за най-добър играч в първенството.

Бичовски откри резултата в 14-ата минута, но Кирил Чомов изравни веднага след почивката. В 70-ата минута бившият футболист на „жълто-черните“ отново изведе ЦСКА напред. Мартин Тодоров възстанови равенството в 76-ата минута, но само минута по-късно Бичовски оформи своя хеттрик и донесе победата на гостите.

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