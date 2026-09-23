Бъди Хийлд ще продължи кариерата си в тима на Шарлът Хорнетс

Гардът Бъди Хийлд - един от най-изкусните стрелци от далечно разстояние в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада, ще продължи кариерата си в тима на Шарлът Хорнетс, съобщи ESPN.

33-годишният национал на Бахамските острови преминава при "стършелите" заедно с гарда Райън Нембхард. В замяна Атланта ще получи крилото Дориан Фини-Смит.

Бъди Хийлд е на 15-о място във вечната класация на НБА по отбелязани тройки, но през последния сезон записа рекордно ниски показатели. Той обаче все още има две години от договора си, заради което и от Атланта предпочетоха да го изпратят в друг тим. Нембхард и Фини-Смит пък сменят отборите си за втори път това лято. 23-годишният Нембхард има само един сезон в НБА зад гърба си, в който игра с екипа на Далас Маверикс. 33-годишният Фини-Смит пък бе част от Хюстън Рокетс през миналия сезон, но в началото на юли бе изпратен в Шарлът в замяна на парична компенсация.

Сделката между Атланта и Шарлът се осъществява броени дни преди старта на тренировъчните лагери за новия сезон в НБА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google