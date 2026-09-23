Кауай Ленард подписа двугодишен договор с Торонто Раптърс

Крилото Кауай Ленард и Торонто Раптърс постигнаха съгласие за двугодишен договор на стойност 115 милиона долара, потвърди агентът на баскетболиста - Харисън Гейнс, цитиран от ESPN.
В контракта на 35-годишния играч има опция той да удължи престоя си с още един допълнителен сезон през 2028/29, като очакванията са двукратният носител на приза за Най-полезен играч във финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА) да завърши кариерата си в Торонто.
Ленард осъществи трансфера си в канадския отбор още в края на юни, но тогава сделката нямаше как да бъде завършена заради продължаващото разследване срещу баскетболиста от страна на Националната баскетболна асоциация. В началото на месеца разследването завърши и НБА наказа бившия отбор на американеца - Лос Анджелис Клипърс, с глоба в размер на 30 милиона долара и едногодишно отстраняване на собственика Стив Балмър.
Самият Кауай Ленард трябваше да заплати глоба от 700 хиляди долара, но ще може да се състезава и през предстоящия сезон, който започва в края на октомври.
Ветеранът донесе единствената титла в историята на Раптърс през 2019 година и бе избран за Най-полезен играч във финалите, но веднага след това той избра да премине в състава на Клипърс.
През миналия сезон 2025/26 Ленард регистрира най-силните показатели откъм резултатност в кариерата си с 27,9 точки средно на мач, като към тях добави и по 6,4 борби, 3,6 асистенции и 1,9 откраднати топки.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google