Микаел Гранлунд ще бъде капитан на хокейния Анахайм през новия сезон

Финландският център Микаел Гранлунд е новият капитан на отбора от Националната хокейна лига (НХЛ) Анахайм Дъкс, обявиха от клуба.

Нападателят-ветеран ще бъде 10-ият капитан в историята на клуба и също така сменя защитника Радко Гудас, който бе трансфериран във Флорида през лятото след като беше в последните два сезона като капитан.

Анахайм също така определи четирима алтернативни капитани, които ще изпълняват ролята в отсъствието на Гранлунд. Това са изгряващите звезди Лео Карлсон и Джаксън ЛаКомб, както и доста по-опитните Трой Тери и Алекс Килърн.

34-годишният Гранлунд поема лидерската роля в началото на едва втория си сезон с Дъкс, с които подписа тригодишен договор като свободен агент през 2025 г.

Ветеранът с 14-годишен стаж в НХЛ веднага се сработи с новия си отбор, като записа 19 гола и 22 асистенции през миналия сезон и изигра ключова роля за прекратяването на серията от седем сезона без участие в плейофите за Дъкс. Впоследствие той отбеляза пет гола в плейофите, с което подели първото място в отбора по този показател.

Гранлунд е бил и капитан на националния отбор на Финландия на Олимпиадата през 2026-а и на две световни първенства. Финландия спечели бронзов медал на Игрите в Милано-Кортина.

„Микаел се утвърди като силен лидер в съблекалнята ни и в националния си отбор през годините, като идеално пасва на етапа на развитие, в който се намира нашият отбор“, коментира генералният мениджър на Анахайм Пат Фербийк.

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Снимки: Gettyimages