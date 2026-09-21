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Александър Овечкин може да пропусне старта на сезона в НХЛ

  • 21 сеп 2026 | 21:28
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Александър Овечкин може да пропусне старта на сезона в НХЛ

Капитанът Александър Овечкин е получил с контузия по-малко от две седмици преди откриващия мач за сезона в НХЛ на Вашингтон Кепитълс, обявиха от клуба.

Голмайстор номер 1 в историята на редовния сезон не игра в откриващия мач от предсезонната подготовка на Вашингтон срещу Бостън в неделя, а говорител на отбора заяви, че той също не е тренирал със съотборниците си. Кепитълс се изправят срещу Филаделфия тази вечер, но Овечкин няма да играе и в тази проверка.

Редовният сезон в НХЛ започва на 1 октомври, а Вашингтон ще срещне на старта тима на Каролина.

Овечкин проведе първата си тренировка с Вашингтон
Овечкин проведе първата си тренировка с Вашингтон

41-годишният Овечкин се завръща за 22-ия си сезон в НХЛ и спечели Купа "Стенли" през 2018-а. Той игра във всичките 82 мача през сезон 2025-2026, отбелязвайки 32 гола с 32 асистенции.

Руснакът счупи рекорда на канадеца Уейн Грецки по голове в редовния сезон в НХЛ. Той трябва да отбележи още 11 попадения, за да подобри постижението на Грецки по голове общо в редовен сезон и плейофите.

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Снимки: Gettyimages

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