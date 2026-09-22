Марио Матиканов тренира със словенците

Най-добрият български състезател по ски бягане – Марио Матиканов провежда подготовка със словенските скиори преди новия сезон. Българската федерация по ски реши да постави Матиканов в силна конкурентна среда, за да може той да вдигне състезателното си ниво.

Самоковецът, който е бронзов медалист от Универсиада и бе част от олимпийския български тим Милано – Кортина 2026, има амбиция да постигне сериозен пробив на международното поле и да се представи още по-добре на следващите олимпийски игри във Франция.

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