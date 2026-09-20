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БФСки организира четвъртото издание на Купа "София"

  • 20 сеп 2026 | 09:10
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БФСки организира четвъртото издание на Купа "София"

Българската федерация по ски (БФСки) с подкрепата на „София – Европейска столица на спорта“ ще проведе за четвърта поредна година в Деня на независимостта – 22 септември атрактивната надпревара с ролкови ски – Купа „София“. Състезанието и тази година ще е част от инициативите по повод Европейската седмица на спорта - "Be Active“ на Министерството  на младежта и спорта. По традиция Купа „София“ ще се проведе на Голямата кръгла поляна в Южния парк в дисциплината спринт, свободен стил. Участие ще вземат над 100 състезатели от клубовете в България във всички възрастовите групи от момичета и момчета до 12 г до мъже и жени. Стартът ще бъде даден в 9,30 с квалификации. Финалите са от 10,30 ч, а награждаването ще е от 12,00 часа.

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