Нападателят Кевин Хейс прекратява кариерата си в НХЛ

Нападателят Кевин Хейс прекратява кариерата си, след като отбеляза 446 точки в 12 сезона в НХЛ с пет различни отбора. Новината беше обявена от Континенталната хокейна лига след кратък престой в руски клуб.

“Реших да прекратя хокейната си кариера. Вече не мога да играя на нивото, на което съм способен, защото тялото ми не позволява да се представя по най-добрия начин. И не мога да приема, че не съм в топ форма“, заяви той.

34-годишният Хейс изигра 28 мача миналия сезон с Питсбърг в НХЛ, записвайки 4 гола и 4 асистенции. Той се оттегля със 185 гола и 261 асистенции в 805 мача за Ню Йорк Рейнджърс (2014-2019), Уинипег (2019), Филаделфия Флайърс (2019-2023), Сейнт Луис (2023-2024) и Питсбърг (2024-2-26). Хейс има 26 точки (8 гола, 18 асистенции) в 56 плейофни двубоя.

Нападателят беше избран в първия кръг на драфта (24-и номер) от Чикаго Блекхоукс през 2010-а и участва в Мача на звездите с Флайърс през сезон 2022-2023.

Роденият в Масачузетс играч подписа с Ак Барс Казан от КХЛ на 25 август и изигра в пет мача.

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Снимки: Gettyimages