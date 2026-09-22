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  3. Георги Бобев: Вървим по план с промени в отделни дисциплини

Георги Бобев: Вървим по план с промени в отделни дисциплини

  • 22 сеп 2026 | 12:34
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Вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев говори за предстоящия сезон по време на Купа София по ролкови ски в Южния парк.

„Всеки следващ сезон има своите предизвикателства. Тази година има световни първенства на основните дисциплини – алпийски ски и сноуборд. Освен това за основните състезатели акцент ще бъдат и световните купи. Вървим по план и трябва да кажем, че стартираме и подготовката за следващата олимпиада“, коментира Бобев.

Според него възстановяването на Малена Замфирова не трябва да бъде форсирано и най-важното е тя да се върне към предишните физически показатели.„

Сериозна промяна има в подготовката на водещите ни алпийци, тъй като топлото време в Европа ги лиши от повече тренировки на сняг това лято. Затова Алберт Попов и основните алпийци тренират в зала. Попов пък е с нов австрийски треньор и нова екипировка, които трябва да доведат до още по-високи резултати. Флориан Пуц, наставникът на Попов, е работил работил със звезди от ранга на Марсел Хиршер и радостно, че двамата с Аби бързо са се сработили.

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