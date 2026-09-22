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126 състезатели участваха в четвъртото издание на Купа „София“

  • 22 сеп 2026 | 17:07
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Четвъртото поредно издание на атрактивното състезание с ролкови ски Купа „София“ събра в Южния парк 126 състезатели от цялата страна. Организатор е Българската федерация по ски (БФСки) с подкрепата на „София – Европейска столица на спорта“, а надпреварата се проведе за четвърта поредна година в Деня на независимостта – 22 септември.

Състезанието и тази година бе част от инициативите по повод Европейската седмица на спорта - "Be Active“ на Министерството  на младежта и спорта. Тричасовата надпревара – спринт, свободен стил се превърна в истински празник за всички участници. На старт застанаха състезатели във възрастовите групи от U12 до мъже и жени.

При най-малките победители са Никол Михайлова, НСА и Георги Алексов, Тритон Екстрийм. До 14 г първи са Стела Машова, Рилски скиор и Мариян Кандуров, Тритон Екстрийм. При девойките, младша до 16 г първа е Христина Димчева, Тритон Екстрийм, а при юношите младша – Алекс Будинов, Александър Логистикс. Първи при девойките старша до 18 г е Антоанета Джелепова, Александър Логистикс, а при юношите старша победи Максим Шушков, Паничище 2009. При жените първа е Валентина Димитрова, Паничище 2009, а при мъжете Веселин Белчински, Паничище 2009.

Призьорите получиха медали, както и награди от БФСки и от Европейската седмица на спорта Be Active. В награждаването на най-добрите се включиха Георги Бобев, зам.председател на БФСки, Виктор Гичев, рейс директор, Веселин Цинзов, координатор „Ски бягане“ в БФСки, Иван Бирников, технически делегат, както и представителите на Министерство на младежта и спорта Симона Петкова и Виктор Годжов и Димитър Петков дългогодишен председател на Ски и биатлон клуб Стамболово, Мано Кетенлиев, Тодор Машов и др.

Пълните резултати може да намерите на www.bfski.com.„Купа „София“ се превърна в едно традиционно състезание. Ние винаги сме се стремяли да направим така, че спортът да стигне до големите аудитории. Ролковите ски през лятото ни дават една чудесна възможност, за това имаме и доста интензивен календар в тези 3 месеца. Днес стана едно традиционно хубаво състезание, което събра много участници и зрители. Радваме се и се надяваме, че тази дисциплина ще продължи да се развива, коментира след награждаването Георги Бобев (на снимката).

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