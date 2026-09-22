Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Динко Динев отпадна на старта на турнира от сериите "Чалънджър" в Сан Диего

Динко Динев отпадна на старта на турнира от сериите "Чалънджър" в Сан Диего

  • 22 сеп 2026 | 09:48
  • 195
  • 0
Динко Динев отпадна на старта на турнира от сериите "Чалънджър" в Сан Диего

Българският тенисист Динко Динев отпадна на старта на турнира от сериите "Чалънджър" в Сан Диего на твърди кортове с награден фонд 107 хиляди долара. Той загуби от швейцареца Дилан Дитрих, който е под номер 409 в световната ранглиста на АТП, с 3:6, 1:6 за малко повече от час на корта.

Българинът, който е номер 797 в ранглистата, участва с "уайлд кард" на турнира. Динев бе равностоен до 3:3 в първия сет, но загуби последните три гейма, допускайки два пробива.

Във втората част Дитрих започна уверено с два пробива, като поведе с категоричното 5:0. Едва тогата Динко Динев спечели първия си гейм, като спаси два мачбола на свой сервис, но в следващата част мачът бе затворен при 6:1.

Във втория кръг на турнира швейцарът ще срещне третия поставен в схемата на турнира Кийгън Смит от САЩ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Шампионите също губят: кои са малцината, които успяха да победят Синер и Алкарас през 2026 година?

Шампионите също губят: кои са малцината, които успяха да победят Синер и Алкарас през 2026 година?

  • 22 сеп 2026 | 06:24
  • 1729
  • 0
Девет българки ще участват в основната схема на турнира в Пловдив

Девет българки ще участват в основната схема на турнира в Пловдив

  • 21 сеп 2026 | 23:26
  • 1033
  • 0
Испанката Кейтлин Кеведо спечели първа титла в кариерата си след триумф в Сао Пауло

Испанката Кейтлин Кеведо спечели първа титла в кариерата си след триумф в Сао Пауло

  • 21 сеп 2026 | 20:55
  • 1653
  • 0
Янаки Милев преодоля квалификациите в Пловдив

Янаки Милев преодоля квалификациите в Пловдив

  • 21 сеп 2026 | 15:27
  • 600
  • 0
Завръщането на Яник Синер под въпрос: Азиатската серия или завръщане във Виена?

Завръщането на Яник Синер под въпрос: Азиатската серия или завръщане във Виена?

  • 21 сеп 2026 | 14:38
  • 419
  • 0
Легендата на двойки Раджив Рам се сбогува емоционално с тениса

Легендата на двойки Раджив Рам се сбогува емоционално с тениса

  • 21 сеп 2026 | 14:15
  • 313
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

  • 22 сеп 2026 | 09:38
  • 2736
  • 3
Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 22782
  • 72
Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

  • 22 сеп 2026 | 09:12
  • 1850
  • 5
Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 41287
  • 160
Локомотив (Пд) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Пд) остана без изпълнителен директор

  • 21 сеп 2026 | 20:33
  • 18916
  • 10
Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

  • 21 сеп 2026 | 21:21
  • 23255
  • 20