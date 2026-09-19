23-то място за Йоанис Апостолу на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши в Анкара

Йоанис Апостолу се нареди на 23-то място в крайното класиране при юношите на турнира Гран при по фигурно пързаляне в Анкара. Представителят на България има сбор от 141.35 точки. За 16-годишния фигурист това е четвърто участие в състезание от такъв ранг, като дебютът му бе през 2023-а, когато бе едва на 13 години. Този сезон обаче Апостолу е напълно различен с усложнени технически кратка и волна програми.

Японецът Дайя Ебихара стана шампион в надпреварата, след като събра 216.66 точки.

София Чен с 25-о място в Анкара

При юношите участват 32-а фигуристи.

Вчера София Чен дебютира за България с 25-о място при девойките.

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