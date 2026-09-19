Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България допусна обрат срещу Германия и е аут от ЕвроВолей - на живо с отзивите след мача
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. 23-то място за Йоанис Апостолу на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши в Анкара

23-то място за Йоанис Апостолу на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши в Анкара

  • 19 сеп 2026 | 21:38
  • 352
  • 0
23-то място за Йоанис Апостолу на турнира Гран При по фигурно пързаляне за юноши в Анкара

Йоанис Апостолу се нареди на 23-то място в крайното класиране при юношите на турнира Гран при по фигурно пързаляне в Анкара. Представителят на България има сбор от 141.35 точки. За 16-годишния фигурист това е четвърто участие в състезание от такъв ранг, като дебютът му бе през 2023-а, когато бе едва на 13 години. Този сезон обаче Апостолу е напълно различен с усложнени технически кратка и волна програми. 

Японецът Дайя Ебихара стана шампион в надпреварата, след като събра 216.66 точки.

София Чен с 25-о място в Анкара
София Чен с 25-о място в Анкара

При юношите участват 32-а фигуристи.

Вчера София Чен дебютира за България с 25-о място при девойките.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Тестове на младите алпийци

Тестове на младите алпийци

  • 19 сеп 2026 | 15:45
  • 558
  • 0
Избраха Атанас Фурнаджиев в управата на световния биатлон

Избраха Атанас Фурнаджиев в управата на световния биатлон

  • 19 сеп 2026 | 13:51
  • 1081
  • 2
Словенецът Тим Фарчник беше избран за президент на Международния съюз по биатлон

Словенецът Тим Фарчник беше избран за президент на Международния съюз по биатлон

  • 19 сеп 2026 | 12:33
  • 1099
  • 0
Ски легенда отново иска да съживи кариерата си

Ски легенда отново иска да съживи кариерата си

  • 19 сеп 2026 | 11:45
  • 1607
  • 0
Легендата Евгени Малкин с 21-ви сезон в Питсбърг

Легендата Евгени Малкин с 21-ви сезон в Питсбърг

  • 19 сеп 2026 | 04:40
  • 945
  • 2
София Чен с 25-о място в Анкара

София Чен с 25-о място в Анкара

  • 19 сеп 2026 | 04:29
  • 788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

  • 19 сеп 2026 | 21:34
  • 85069
  • 507
Севиля 1:1 Барселона, бърз отговор и Рафиня изравнява

Севиля 1:1 Барселона, бърз отговор и Рафиня изравнява

  • 19 сеп 2026 | 22:02
  • 3874
  • 9
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 27422
  • 45
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 33046
  • 28
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 9528
  • 4
Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

  • 19 сеп 2026 | 20:57
  • 16493
  • 49