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Хавиер Ибанес не успя да спечели медал от европейското първенство по бокс в София

  • 22 сеп 2026 | 16:01
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Българският национал Хавиер Ибанес ще завърши на пето място в категория до 55 килограма на провеждащото се в София европейско първенство по бокс за мъже и жени.

На четвъртфиналите роденият в Куба национал отстъпи с 2:3 (27:29, 29:27, 29:27, 27:29, 28:28*) съдийски гласа пред британеца Абдул Бъртън.

Ибанес влезе плахо в срещата и позволи на Бъртън да вземе рано инициативата, което доведе и до резултат от 5:0 в съдийските карти след първия рунд в полза на родения в Манчестър боксьор.

Още в началото на втория рунд обаче Ибанес показа обичайното си лице. Бронзовият медалист от последните Олимпийски игри в Париж заигра много агресивно, а веднъж успя да изпрати и противника си в нокдаун. Това остави развръзката на мача за третия рунд, в който обаче Бъртън отново успя да изравни играта.

Така се стигна до това двама от съдиите да отсъдят в полза на Ибанес, а други двама - в полза на Бъртън. При съдията от Непал резултатът бе равен - 28:28, но той предпочете британеца за победител, след като бе дал в негова полза първите два рунда от мача.

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