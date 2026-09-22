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Красимир Бислимов: Смятам, че спечелихме заслужено

  • 22 сеп 2026 | 14:11
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Красимир Бислимов: Смятам, че спечелихме заслужено

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели мнението си за вчерашния мач с дубъла на Лудогорец, спечелен с 1:0.

"Получи се хубав, двуостър мач. Лудогорец разполага с малки и добре селектирани играчи, които са много енергични, тичат здраво и гледат да се докажат. Изиграхме двубоя правилно тактически. През първото полувреме бяхме леко колебливи и по-несигурни. Второто полувреме се справихме много по-добре и създадохме много положения, но отново ги пропуснахме. Това е най-големият проблем за нас. Най-важното е, че спечелихме. И смятам, че е заслужено", каза Бислимов след успеха.

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Плевенчани записаха две победи в последните 3 мача, след като преди това допуснаха четири поредни поражения.

"Радвам се, че излязохме от тази дупка", каза още Бислимов.

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