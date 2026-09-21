Гавра с клубни символи скара Янтра с феновете на Локо (ГО)

Янтра (Габрово) пусна гневен пост срещу феновете на Локомотив (Горна Оряховица) след снощната среща помежду им. Повод за него стана гаврата с клубни символи на "ковачите", които изгубиха домакинството си с 0:1.

"Футболът е страст. Съперничеството е част от него. Но има граница. Едно е да подкрепяш своя отбор с песни, знамена и шалове. Съвсем друго е да се гавриш с цветовете и символите на съперника. Знаме се развява. Шал се носи. Фланелката се облича. Те са част от идентичността и историята на всеки клуб.Съперникът може да бъде мразен на терена. Но трябва да бъде уважаван извън него.Уважението не е слабост. То е мярка за културата на една публика", пишат габровци.

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