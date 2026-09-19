Хавиер Ибаниес се класира за четвъртфиналите на Европейското по бокс в София, поражение за Чуканова

Хавиер Ибаниес се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. В категория до 55 килограма националът постигна категоричен успех в „Асикс Арена“ и вече е в топ 5 на Стария континент.

Олимпийският бронзов медалист от Игрите в Париж 2024 не остави шанс на Томазо Счиака. Хавиер доминира в рамките и на трите рунда срещу италианеца, за да вземе убедителна победа с 5:0 съдийски гласа (30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 29:28).

Така националът се класира за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Абдул Бъртън (Англия). Мачът им е на 22 септември.

При жените Златислава Чуканова претърпя поражение. Спорно съдийство и ирландката Дейна Муурхаус спряха националката по пътя към победата в категория до 51 килограма. Европейската вицешампионка направи силен мач, но това не бе достатъчно, за да стигне до успех. Чуканова успяваше да пласира добри комбинации, а в третия рунд записа и нокдаун. Заради нечистите действия на съперничката й обаче боксът отсъстваше, като това бе в полза на Муурхаус, която стигна до крайното 3:2 гласа (29:28, 29:28, 27:30, 28:29, 29:28).

До края на деня има още два мача с българско участие. Световната и четирикратна европейска златна медалистка Станимира Петрова (57 кг) ще направи своето завръщане. След две години пауза една от най-титулуваните българки в историята ще срещне словачката Бибяна Ловашова, като двубоят е на ринг А. Програмата ще закрие Благовест Неделчев. В категория до 70 килограма той ще изиграе втория си мач с италианеца Габриеле Ронтани. Срещата е предвидена на ринг Б и ще се проведе около 20:45 часа.

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