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  3. Семион Болдирев и Кирил Георгиев със загуби на Европейското по бокс в София

Семион Болдирев и Кирил Георгиев със загуби на Европейското по бокс в София

  • 19 сеп 2026 | 04:35
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Семион Болдирев и Кирил Георгиев със загуби на Европейското по бокс в София

Националите Семион Болдирев и Кирил Георгиев дебютираха с поражения на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

При 85-килограмовите Болдирев не успя да премине кантара и не излезе срещу италианеца Марвин Гилардучи, който спечели без игра.

В категория над 90 килограма Кирил Георгиев отстъпи с 0:4 пред украинеца Дмитро Ловчинский, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.

Утре предстоят нови три мача с българско участие. Златислава Чуканова (51 кг) срещу Дейна Муурхаус (Ирландия), Станимира Петрова (57 кг) срещу Бибяна Ловашова (Словакия) и Хавиер Ибаниес (55 кг) срещу Ибрахим Небил (Швеция) илиТомазо Счиака (Италия).

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