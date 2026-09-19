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Четири български битки ще вдигнат трибуните в “Асикс Арена“ днес

  • 19 сеп 2026 | 09:39
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Четири български битки ще вдигнат трибуните в “Асикс Арена“ днес

Четири български мача очакват днес феновете на бокса на Европейското първенство за мъже и жени в София. Феновете в „Асикс Арена“ ще имат възможност да подкрепят националите ни. 

Програмата ще открие Златислава Чуканова. Европейската вицешампионка ще боксира от 13:30 часа срещу Дейна Муурхаус. Двубоят с ирландката е на ринг А, където програмата ще закрие Хавиер Ибаниес. Олимпийският бронзов медалист от Париж ще се изправи срещу италианеца Томазо Счиака. Сблъсъкът се очаква да се проведе около 16:15 часа.

Във вечерната програма ще има още два двубоя с българско участие. Около 18:45 часа световната и 4-кратна европейска златна медалистка Станимира Петрова (57 кг) ще направи своето завръщане. След две години пауза една от най-титулуваните българки в историята ще срещне словачката Бибяна Ловашова, като двубоят е на ринг А. Програмата ще закрие Благовест Неделчев. В категория до 70 килограма той ще изиграе втория си мач с италианеца Габриеле Ронтани. Срещата е предвидена на ринг Б и ще се проведе около 20:45 часа.

Вчера двама от националите ни приключиха участието си. Кирил Георгиев (+90 кг) отстъпи с неединодушно решение на украинеца Дмитро Ловчинский, участник на Олимпийските игри в Париж. Здравословен проблем в последния момент пък не позволи на Семион Болдирев (85 кг) да излезе на ринга срещу италианеца Марвин Гилардучи.

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