Николай Кателиев: Направихме си мача труден

2:2 приключиха в Девня, едноименния тим и Доростол (Силистра). Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

Хикс в Девня

Николай Кателиев, треньор на домакините, коментира пред клубния му сайт.

„Сами си направихме мача труден. Позволихме на съперника да ни поведе с два гола, след като направихме изключително глупави грешки. След това реагирахме и успяхме да върнем двата гола още до почивката. През второто полувреме обаче започнаха пропуските! Аз не съм виждал толкова много да пропускаме. Дори в последната минута Роберто Марков остана сам срещу вратаря им и пропусна да вкара. Лошото е, че почти половината ми състав е с контузии. Пуснах ги в игра, но повечето играят на магия… на ръба на възможностите си. Но нямаме много време за възстановяване, а и тези момчета с травми са в това състояние още от началото на сезона“.

Снимка: fcdevnya.com

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