Марко Бедзеки: Не беше лесен уикенд

Марко Бедзеки призна, че уикендът за Гран При на Австрия не е бил лесен за него, но в хода на всички сесии на „Ред Бул Ринг“ той е подобрявал своето каране.

A nice bounce back from Misano for Marco Bezzecchi 🥉#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/pFDytVGcZA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2026

По думите на италианеца неговият голям пробив е дошъл по време на 10-минутната загрявка в неделя сутринта. След нея той се е почувствал много добре на борда на своята машина и по-късно финишира трети зад Педро Акоста и съотборника си Хорхе Мартин в състезанието край Шпилберг.

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„Не беше лесен уикенд. Започнахме не много добре в петък и имахме проблем с намирането на пътя. За щастие тази сутрин (в загрявката) подобрих много моето каране. Снощи учих много, за да се опитам да се подобря.



„Стартирах много добре, но когато Хорхе ме изправи аз започнах да изпитвам проблеми с предницата и Педро също ме настигна и изпревари. В началото страдах, но с течение на обиколките започнах да се чувствам по-добре преди края не бях толкова зле. Така че съм благодарен на на всички в отбора, те бяха страхотни и сега се насочваме към азиатското пътешествие“, коментира Бедзеки след финала на „Ред Бул Ринг“.

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Снимки: Gettyimages