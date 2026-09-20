Невен Венков: Дори и домакините не искаха дузпата, която съдията им подари

Черноломец (Попово) продължи възходящото си представяне с 1:0 над СФК Светкавица 2014 в Търговище. Съседското дерби е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец взе дербито в Търговище с феноменален гол

Невен Венков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Победихме напълно заслужено. Освен гола, пропуснахме още доста ситуации, така че успехът ни можеше да бъде още по-убедителен. Знаете, че никога не коментирам съдиите. Винаги съм спазвал добрия тон и съм призовавал за това. Имаше няколко ситуации, които няма как да не отбележа. През първото полувреме вратарят на домакините игра с ръце извън наказателното поле и изби топката пред наш футболист, който щеше да реализира гол. Съдията не даде картон, а отсъди двоен удар. През второто полувреме даде дузпа за домакините, която бих нарекъл много странна. Дори и домакините не искаха тази дузпа. За мен беше чиста симулация. Хубавото е, че нашият вратар я спаси. Освен всичко имах доста кадрови проблеми – трайно контузени футболисти, а в хода на мача още двама бяха заменени принудително. Много се надявам през идната седмица поне един или двама да успеят да се възстановят, за да мога да ги използвам за следващия двубой“.

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