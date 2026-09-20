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Педро Акоста обясни падането, което му коства спринтовата победа в Австрия

  • 20 сеп 2026 | 10:21
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Педро Акоста пое пълна отговорност за катастрофата, която го лиши от сигурна победа в съботния спринт в Австрия.

Пилотът на КТМ имаше комфортна преднина, когато влетя с невъзможно висока скорост в шикана на втория завой три обиколки преди края на надпреварата, което доведе до падането му. След като се оттегли от състезанието, 22-годишният състезател обясни, че е проверявал информация на таблото си и в резултат на това е пропуснал точката си за спиране.

„Карах с много добро настроение, темпото беше наистина добро. Просто проверявах оставащите обиколки на таблото, за да видя как съм [по отношение на горивото]. Прецаках го, това е.

„Изпуснах точката си за спиране. Беше грешният момент да проверяваш това, което искаш да провериш. Три обиколки до края, три секунди преднина. Да, беше пълна каша от моя страна“, коментира Акоста пред медиите след спринта.

„Също така, това беше моментът, в който леко намалих, за да не поемам никакви рискове... Заради това загубих малко концентрация. Утре, ако съм в същата позиция, със сигурност няма да намалявам“, добави пилотът на КТМ.

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Малко по-късно обаче Акоста зае различна позиция, когато беше попитан какво може да се промени в подхода му за Гран При на Австрия в неделя.

„Нищо. Искам да кажа, нямам какво да губя. Също така, [в момента] показвам повече скорост, с по-постоянни добри резултати. Така че утре подходът е същият“, коментира испанецът.

Акоста все още преследва първата си победа в дълго състезание в MotoGP, докато времето му в КТМ изтича. Той ще напусне австрийския производител, за да се присъедини към заводския отбор на Дукати в края на този сезон.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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