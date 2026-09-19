Европейският шампион Глейв закри сезона с 9.97 секунди на 100 метра в Силезия

Европейският шампион на 100 метра Ромел Глейв завърши сезона си с още едно бягане под 10 секунди по време на мемориала “Януш Кусочински“ в Силезия. Състезанието е част от Сребърния континентален тур на Световната атлетика и се проведе в петък вечер.

Глейв преодоля 10-секундната бариера за трети път през 2026 г. при позволен вятър, като спечели с време от 9.97 секунди. С това той изравни най-доброто си лично постижение от Диамантената лига в Лондон. Британецът постигна убедителна победа пред белгиеца Симон Верхерстратен, който финишира за 10.27 секунди.

Благодарение на спечелената европейска титла на 100 метра в Бирмингам само преди няколко седмици, Глейв ще получи автоматична “уайлд кард“ за защита на титлата си на Европейското първенство по лека атлетика през 2028 г., което също ще се проведе в Силезия.

Видерка се доближи до полския рекорд на 800 метра

Мачей Видерка също постигна категорична победа в бягането на 800 метра при мъжете с време 1:43.65. Той изпревари с повече от секунда своя сънародник Филип Островски (1:44.69) и мароканеца Муад Захафи (1:44.74).

Освен че подобри личния си рекорд, Видерка се изкачи до трето място във вечната ранглиста на Полша в дисциплината. Той е само на половин секунда от дългогодишния национален рекорд на 800 метра от 1:43.30, поставен от Павел Чапиевски през 2001 г.

В същата дисциплина при жените хърватката Нина Вукович попречи на домакините да постигнат двойна победа. Тя спечели с 2:00.92, изпреварвайки действащата европейска шампионка в зала Анна Велгош, която завърши с 2:01.09.

Павел Файдек също демонстрира отлична форма в хвърлянето на чук. Той триумфира с резултат от 79.04 метра, побеждавайки украинеца Михайло Кохан, който постигна 77.16 метра.

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Снимки: Gettyimages