Реал триумфира срещу Дубай в шоу с продължение и ще спори с Олимпиакос на Везенков за Суперкупата

Реал Мадрид изстрада своето класиране на финала за Суперкупата на Евролигата. Баскетболистите на Педро Мартинес оцеляха срещу Дубай с 98:95 (18:27 24:16 22:20 24:25 10:7) след продължение във втория полуфинал. Мачът в "Етихад Арена", Абу Даби, предложи множество обрати, а в допълнителните 5 минути испанците удържаха момчетата на Шави Паскуал.

В спора за трофея на новия турнир под егидата на Евролигата мадридчани ще играят с Олимпиакос на Александър Везенков. Гърците надвиха Фенербахче в първия полуфинал.

Везенков, Коди и Олимпиакос излъгаха Фенербахче и са на финал за Суперкупата на Евролигата

Тимоте Луваву-Кабаро и Валтер Таварес блеснаха с по 20 точки за Реал, като вторият добави и 7 борби. Габриел Дек отбеляза 15 точки, Хайме Прадия оформи сметката от 13 точки и 7 борби, Андрес Фелис завърши срещата с 10 точки.

Ели Окобо бе над всички за Дубай с 24 точки. Дуейн Бейкън финишира с 19 точки, МакКинли Райт оформи сметка от 12 точки. Торнике Шенгелия реализира актив от 11 точки и добави 5 борби, а Мфионду Кабенгеле стигна до 10 точки.

Ударното нападение, дело на МакКинли Райт, Мфионду Кабенгеле и Дуейн Бейкън, позволи на домакините да се радват на двуцифрена разлика още на старта. Липсата на основен реализатор не попречи на гостите постепенно да си стъпят на краката, но Торнике Шенгелия и Томас Уолкъп поеха щафетата, за да може отборът от Обединените арабски емирства да се отскубне със 7 точки в края на дебютната част.

It’s raining threes in Abu Dhabi ☔️



McKinley Wright IV is going off for @dubaibasket 🎯 pic.twitter.com/A7R0KD7hHB — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Райт бе в основата на нов подем за дубайци, които си припомниха какво е да водиш с двуцифрена преднина в хода на втория период. Испанците извадиха нужните козове чрез Валтер Таварес, Хайме Прадия и Габриел Дек, като именно усилията на тримата бяха в основата на обрата и това да се приберат в съблекалнята при 43:42.

Стартът на второто полувреме даде повече предпоставки за интрига, непрестанната смяна на водачеството затвърди тези думи. Бейкън и Дек се заеха със задачата да поемат отговорност в офанзивен план. Впоследствие Таварес и Шенгелия поеха щафетата, а мадридчани изтръгнаха точка актив след 30 минути игра.

Драматичните моменти преследваха двата отбора и в началото на последната част. Горещата ръка на Тимоте Луваву-Кабаро зад дъгата тласна „белите“ към известно спокойствие и разлика от 7 точки. Ели Окобо и Бейкън измъкнаха домакините от пропастта, като смяната на лидерството отново бе факт. Два бързи коша на последния дадоха 3 точки аванс на отбора от Обединените арабски емирства в последните 34 секунди. Тройка на Луваву-Кабаро фиксира поредното равенство с 25 секунди до края. В ответната атака Уолкъп и Шенгелия не успяха във финалното нападение, оставяйки развръзката за продължението.

Okobo throws it WAY UP for a big alley oop finish by Kabengele! 👀🆙@dubaibasket pic.twitter.com/MTAaeRX8Xn — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Андрес Фелис и Факундо Кампацо дадоха нов импулс за „лос бланкос“, които откриха допълнителните 5 минути ударно и изведнъж дръпнаха с +8. Окобо се намеси за пореден път за домакините, а два точни наказателни удара на Райт редуцираха изоставането им само до точка с 23 секунди до края. В ответната атака Луваву-Кабаро не трепна от наказателната линия. Нападение по-късно Райт се нагърби с отговорността при стрелбата отвъд дъгата, но не порази целта почти със сирената и всичко свърши.

На финала Реал Мадрид ще се изправи срещу Везенков и Олимпиакос в повторение на финала в Евролигата от май, когато гърците стъпиха на върха. Тогава южните ни съседи взеха реванш за поражението на големия финал от 2023 г., като сега “кралете” ще опитат да си върнат за загубата. Срещата е в днешния 19 септември (събота) от 20:00 часа българско време.

FINAL FOUR REMATCH ON THE HORIZON! 👀@RMBaloncesto is Championship Game bound! pic.twitter.com/WOxI3l9PFs — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Предвиден е и мач за третото място, който ще бъде в същия ден като финала от 17:00 часа.

СНИМКА: euroleaguebasketball.net

FINALISTS! ⚪️👏@RMBaloncesto secures their spot in the Championship Game of the inaugural Euroleague Basketball SuperCup! pic.twitter.com/HIH6X6sAqa — EuroLeague (@EuroLeague) September 18, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google