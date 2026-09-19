СА МВР е на финал в плажния футбол след разгромен успех

СА МВР се класира за финала на Националната лига по плажен футбол, след като разгроми Хотел ФТР "Подкрепа" с 8:2 в първия полуфинал от суперфиналите на надпреварата. Двубоят се игра на "Спорт Тото Бургас Бийч Арена", която е домакин на решителната фаза от шампионата. В суперфиналите участват четири отбора – Хотел ФТР "Подкрепа", ФК Каблешково, BSC Betvam и СА МВР.



СА МВР започна по-активно и поведе с 2:0 още през първата част. Точни за отбора бяха Али Хюсеин и Венцислав Марков. След почивката Али Хюсеин продължи да бъде голямата фигура в мача, като реализира още две попадения и оформи своя хеттрик, с което СА МВР поведе с 4:0.



Хотел ФТР "Подкрепа" успя да върне едно попадение чрез Денис Алиев, но това не промени хода на срещата. Последваха нови голове за СА МВР – Ереджеп Мехмед се разписа за 5:1, а Али Хюсеин добави четвъртия си гол за 6:1. Севдали Хюсеин направи резултата 7:1, преди Денис Алиев да отбележи второто си попадение за 7:2. Крайното 8:2 бе оформено от Мартин Кавдански, който записа дебютния си гол в плажния футбол.



Така СА МВР продължава към финала на Националната лига, докато Хотел ФТР "Подкрепа" ще играе за третото място.

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