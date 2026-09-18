Иван Редовски: До стената сме

Утре Балкан (Ботевград) приема Сливнишки герой (Сливница). Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига.

„Притиснати сме до стената сме. Всички в отбора осъзнаваме тежкото си положение. Трябва да се измъкнем от неприятната ситуация. Можем да го направим, като спечелим предстоящия двубой. Това предопределя целта ни в него – задължителна победа. Няма да е лесно, защото съперника записа добри резултати. Длъжни сме обаче да се справим“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент на ботевградчани.

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