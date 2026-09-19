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Перфектният вратар на Алавес удържа Атлетик Билбао

  • 19 сеп 2026 | 19:22
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Перфектният вратар на Алавес удържа Атлетик Билбао

Атлетик Билбао и Алавес завършиха при резултат 0:0 в двубой от 7-ия кръг на испанската Ла Лига, изигран на стадион "Сан Мамес". Баското дерби премина под пълната доминация на домакините, които обаче така и не успяха да превърнат смазващото си превъзходство в победен гол.

Най-големият си шанс футболистите на Един Терзич пропуснаха 70-ата минута, когато Ойхан Сансен не успя да реализира дузпа за нарушение срещу Нико Уилямс. Ударът му беше спасен от вратаря Антонио Сивера, който като се представи перфектно.

Числовите показатели от срещата описват пълна доминация на състава от Билбао. Домакините владееха топката през 66% от времето (почти 38 и половина минути) срещу едва 34% за Алавес.

Атлетик Билбао отправи впечатляващите 23 изстрела към противниковата врата, от които 7 бяха точни, а други 9 бяха блокирани от отбраната на гостите. За сравнение, Алавес нанесе едва 2 удара за целия мач, като нито един от тях не бе в очертанията на вратата. Домакините регистрираха 153 атаки (91 опасни) срещу 66 атаки (28 опасни) за гостите, но въпреки това двубоят завърши без отбелязано попадение.

След това равенство Алавес заема 6-о място в подреждането с актив от 11 точки след 7 изиграни мача (3 победи, 2 равенства и 2 загуби). Атлетик Билбао се намира на 8-а позиция с 8 точки от 6 мача (2 победи, 2 равенства и 2 поражения).

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