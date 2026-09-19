Вердер спря устрема на Аугсбург с късен обрат

Аугсбург започна отлично сезона и беше на няколко минути да се изравни с Байерн на върха в класирането. Баварците водеха с 2:1 при гостуването си на Вердер до 86-ата минута. “Бременските музиканти” обаче направиха голям обрат в последните минути и стигнаха до успех с 3:2, което ги изравни по точки с днешния си съперник.

Вердер първи застраши вратата на съперника, но вратарят на гостите Дамен отрази удар от фал на Чуки. След това Аугсбург отговори с една добра атака, а в 18-ата минута поведе след бързо нападение. Райдер изведе Фелхауер и той откри резултата. Тимът на Даниел Тиуне постепенно взе инициативата, но се оттегли с изоставане на почивката.

🚨🇩🇪 Niklas Füllkrug (33) has been scoring goals since returning to Werder Bremen! 💚🤍



⚽️ vs FC Hansa Lüneburg

❌ vs Freiburg

⚽️ vs RB Leipzig

⚽️ vs Köln

⚽️ vs Augsburg



4 goals in 5 matches! 👏 pic.twitter.com/EGgWwqNWCA — EuroFoot (@eurofootcom) September 19, 2026

Домакините започнаха активно втората част, но получиха втори гол в 58-ата минута. След ъглов удар Бракелман засече топката и удвои аванса на Аугсбург. Марко Грюл върна Вердер в мача осем минути по-късно. След този гол тимът от Бремен доминираше. Усилията му дадоха резултат четири минути преди края на редовното време, когато Фюлкруг изравни със страхотен удар. Той отбеляза четвъртия си гол от началото на сезона. Тимът на Тиуне продължи да атакува и в добавеното време резервата Митчел Вайзер се възползва от подаване на Грюл и вдигна на крака феновете на домакините.

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Снимки: Imago