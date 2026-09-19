Майнц 05 още повече утежни положението на Борусия (М)

Кризата в Борусия (Мьонхенгладбах) се задълбочава все повече. В среща от 4-ия кръг на Бундеслигата „жребчетата“ отстъпиха с 3:4 пред Майнц 05 у дома на „Борусия-Парк“, с което регистрираха четвърта поредна загуба от началото на шампионата. Единственото положително нещо е, че тимът успя поне да вкара гол, и то даже три, след като досега нямаше нито един.

Преди този двубой домакините предприеха треньорска рокада, уволнявайки Еуген Полански и заменяйки го временно с с Ян-Мориц Лихте. Промяната на скамейката обаче не донесе желания резултат. След загубите от РБ Лайпциг (0:3), Елверсберг (3:4) и Фрайбург (0:5), Борусия продължи отрицателната си серия и заема последното 18-о място в класирането с 0 точки и голова разлика 6:16. В същото време Майнц 05, воден от Урс Фишер, се изкачи до 4-а позиция в подреждането с актив от 7 точки.

Срещата започна обещаващо за домакините. В 11-ата минута Флориан Нойхаус откри резултата след асистенция на Лукас Улрих. Гостите обаче бързо възстановиха равенството чрез Филип Титц в 18-ата минута, подаден от Шералдо Бекер. В продължението на първото полувреме Бекер сам се разписа след подаване на Антони Каси, за да изведе Майнц напред за 1:2.

Второто полувреме започна с голямо напрежение. В 57-ата минута Кевин Дикс пропусна дузпа за Борусия, но само две минути по-късно Исак Лидберг изравни за 2:2 след втора асистенция на Улрих.

В заключителните минути гостите нанесоха своя удар. Резервата Ерик Мартел даде отново преднина на Майнц в 78-ата минута, а в 88-ата минута Дани да Коща покачи на 2:4. В дълбокото добавено време (90+5') резервата Шуто Макино бе точен от дузпа за домакините, но за повече нямаше време и мачът завърши 3:4.

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